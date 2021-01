Kada-Präsidentin Meissnitzer: "Schafft euch ein zweites Standbein"

Wegen Corona stieg auch im Sport die Zahl der Arbeitslosen dramatisch. Laut Spielergewerkschafter Oliver Prudlo beim Fußball („Vor allem im niedrigen Gehaltssegment“) gar um 96 Prozent.

Während bis hinauf zu den Regionalligen, in denen etliche Spieler von Prämien leb(t)en, zwangspausiert wurde, durfte in den Jugend-Akademien immerhin gespielt werden. Können aber statistisch gesehen nur wenige Talente realistisch hoffen, wenn schon kein zweiter David Alaba, doch zumindest Bundesliga-Spieler zu werden.

Von den 1.200 Absolventen der Nachwuchsschmieden bringen es pro Jahrgang nur 0,6 Prozent zur Stammkraft in der höchsten Liga. In Sportarten, in denen es weniger zu verdienen gibt, gelangen noch viel weniger Athleten an den Futtertrog. Weshalb Ex-Weltmeisterin Meissnitzer an sie alle appelliert: „Schafft euch rechtzeitig ein zweites Standbein“.