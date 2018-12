Alta-Badia-RTL: Hirscher lässt seine Konkurrenz verzweifeln

Marcel Hirscher bleibt in dieser Saison das Maß aller Dinge im Riesentorlauf. Der Salzburger hat das Rennen in Alta Badia mit unglaublichen 2,53 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Franzosen Thomas Fanara gewonnen. Fanara hatte sich von Rang 14 zur Halbzeit im zweiten Lauf noch weit nach vorne gearbeitet. Platz drei ging mit Alexis Pinturault ebenfalls an Frankreich. Manuel Feller verpasste als Vierter das Podest nur um vier Hundertstel.

Die restlichen Österreicher hatten mit den Spitzenplätzen nichts zu tun. Roland Leitinger wurde 23., Philipp Schörghofer kam über Rang 26 nicht hinaus. Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner schieden im zweiten Durchgang aus.