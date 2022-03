Abgehoben: Gold für Werner Schusters Sohn

Am dritten Wettkampftag jubelte das Youth Olympic Team Austria bei den Europäischen Olympischen Jugend-Winterspielen in Finnland über die erste Goldmedaille. Jonas Schuster gewann das Skisprung-Einzel in Lahti und freut sich über seinen bislang größten Erfolg. Der 18-jährige Tiroler ist der Sohn von Werner Schuster, dem langjährigen Trainer des deutschen Skisprung-Teams. „Durch den Papa bin ich schon sehr früh auf der Schanze gestanden“, sagt Schuster jun.

Mit einem Finalsprung auf 94,5 Meter wehrte er den Angriff der Konkurrenz ab und segelte zur Goldmedaille. „Die letzten Monate waren nicht immer einfach, aber jetzt hier oben zu stehen, bedeutet mir irrsinnig viel. Das ist mit Sicherheit mein schönster und wichtigster Sieg bisher“, so Schuster, der 3,5 Punkte vor dem Polen Jan Habdas gewann.

Besonders freute Schuster, dass nach seinem Siegsprung die drei Teamkollegen sowie die österreichischen Betreuer in den Auslauf kamen, um mit ihm zu jubeln: „Wir haben so ein geiles Team, verstehen uns alle gut. Das ist enorm viel wert, im Teambewerb werden wir sicher angreifen!“