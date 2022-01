2,7 Sekunden vor dem Ende stoppte Bozen die Capitals

Mit vier Partien kam am Freitag wieder ein wenig Alltag in die ICE Hockey League. Nur Villach, KAC und Pustertal müssen wegen Corona-Fällen noch pausieren.

Die Vienna Capitals trotzten bislang der Omikron-Welle, am Freitag verloren die Wiener gegen den HCB Südtirol 1:2 n.V.. Vor den 1.000 erlaubten Zuschauern hatten die Wiener bei ihren Möglichkeiten im Abschluss oft Pech. Die Südtiroler gingen im Powerplay durch Trivellato früh in Führung (3.). Wenn die Schüsse aus allen Lagen nicht ins Tor gehen, dann eben aus einer unmöglichen Lage, dachte sich wohl Luke Moncada, als er HCB-Goalie Boyle von hinten am Rücken anschoss, dass der Puck ins Tor kullerte (33.). Erst im Schlussdrittel wurden die Gäste präsenter und kamen dann auch zu den besseren Chancen. Die Entscheidung fiel 2,7 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung durch Bernard (65.).