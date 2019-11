25.000 Fans: Der Tournee-Auftakt in Oberstdorf ist ausverkauft

Die Begeisterung in Deutschland erinnert ein wenig an den Skisprung-Boom, der seinerzeit auch hierzulande geherrscht hatte. In Zeiten der Superadler, in denen die Österreicher von 2009 bis 2015 sieben Mal in Folge den Tournee-Gesamtsieger gestellt hatten, flogen die Fans auf die ÖSV-Adler und sorgten bei den Heimbewerben regelmäßig für volle Arenen.

Mittlerweile scheint das große Interesse verflogen. Das wurde nicht zuletzt bei der Nordischen WM deutlich, als die Großschanzen-Bewerbe in Innsbruck überraschenderweise nicht ausverkauft waren. Auch bei der letzten Vierschanzentournee gab es am Bergisel viele freie Plätze.