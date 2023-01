2. Super-G in St. Anton: Gut-Behrami siegt, Siebenhofer Fünfte

Im vierten Anlauf konnten die schnellen Frauen am Sonntag dann doch noch die Karl-Schranz-Piste in geplanter Länge befahren. Nach der Absage zweier Abfahrtstrainings und einem verkürzten Super-G am Samstag ließ das Wetter einen weiteren über die volle Distanz zu.

Zwei große Namen fehlten nach Stürzen am Samstag: Sofia Goggia hatte sich zwar nicht verletzt, wie Untersuchungen in Mailand ergaben, die Italienerin verzichtete dennoch mit Blick auf ihre Heimrennen in Cortina d’Ampezzo am kommenden Wochenende – und natürlich auch, um ihre Starts bei der WM in Courchevel und Méribel nicht zu gefährden. Und Ilka Stuhec, die slowenische Abfahrtsweltmeisterin der Jahre 2017 und 2019, klagte über Probleme mit dem Knöchel.

Sehr präsent zeigte sich die amtierende Super-G-Weltmeisterin: Lara Gut-Behrami steigerte sich nach zwei kleineren Hoppalas zu Beginn und spielte im knifflig gesetzten Schlusshang ihre Riesenslalom-Qualitäten aus, die Schweizerin wurde in 1:17,26 Minuten gestoppt und lag am Ende 0,15 Sekunden vor der italienischen Samstag-Siegerin Federica Brignone und 0,19 vor deren Teamkollegin Marta Bassino.