0:4 gegen die Schweiz - Dritte WM-Niederlage für Österreich

Ungenütztes Powerplay

Österreich kämpfte sich verbissen in die Partie und suchte die Zweikämpfe. Die Schweizer hatten mehr vom Spiel, aber auch nach zehn Minuten schon vier Powerplay-Minuten, in denen Kickert das Vertrauen des Teamchef rechtfertigte. Nachdem NHL-Profi Roman Josi Fabio Hofer mit dem Schläger im Gesicht verletzte hatte, bekam Österreich ein vierminütiges Powerplay. Doch blieb ungenützt. Und kaum war es vorbei, nützten die Schweizer eine taktische Undiszipliniertheit der Österreicher zum 1:0 in der Schlussminute des ersten Drittels (20.). Im zweiten Abschnitt fiel Österreich stark zurück und wurde Kickert immer stärker. Er musste es werden, sonst wäre das Spiel entschieden gewesen.