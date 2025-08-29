Große Party in Wien: Ein Kultklub feiert den 125er

Es waren die letzten Tage des Jahres 1900 in Wien, mit 1,7 Millionen Einwohner die viertgrößte Stadt der Welt nach London, Paris und Berlin. Der Wiener Athletiksport Club (WAC) gründet seine Sektion Hockey. Es ist der erste Hockeyverein Österreichs und einer der ersten in Europa. Es ist die achte Sektion des 1896 gegründeten WAC nach Fechten, Ringen, Schwerathletik, Fußball, Leichtathletik, Schwimmen und Tennis.

Spazierstöcke statt Schläger

Gespielt wurde anfangs zumeist in gemischten Teams ohne einheitliches Regelwerk. Man liest sogar von umgedrehten Spazierstöcken anstelle von echten Schlägern. Doch schon 1903 tritt der WAC erstmals bei einem internationalen Hockey-Bewerb an. Gegen den Münchner Sportclub siegte man mit 3:2.