Warum Rapid im Tivolistadion Heimvorteil genießt

Vor der Premiere gegen Wattens plagt Kühbauer die Qual der Wahl. Nach zwei Siegen in Folge sollte keiner seinen Kaderplatz verlieren, also stiegen mit den wiedergenesenen Richard Strebinger und Mario Sonnleitner insgesamt 20 Rapidler (statt 18) in den Bus. Ob die Nr. 1 nach der Herz-OP auch wieder ins Tor darf, lässt Kühbauer ebenso wie weitere Rotationen vor dem Cup-Hit gegen Salzburg offen.