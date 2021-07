"Wahrscheinlich nicht sauber": Doping-Vorwürfe nach Schwimm-Finale

Doping-Diskussionen haben nach dem Olympia-Finale über 200 Meter Rücken für Wirbel gesorgt. US-Silbergewinner Ryan Murphy äußerte Zweifel an der Sauberkeit in seinem Sport. "Wenn mir so eine Frage gestellt wird, habe ich ungefähr 15 Gedanken", sagte der 26-Jährige am Freitag zum Thema Doping-Sorgen. "13 davon würden mich in große Schwierigkeiten bringen."

Der dreimalige Olympiasieger ergänzte: "Ich versuche, mich nicht darin zu verfangen. Es ist das ganze Jahr über eine große mentale Belastung für mich zu wissen, dass ich in einem Rennen schwimme, das wahrscheinlich nicht sauber ist, und das ist es auch." Später meinte Murphy, er könne nicht sagen, ob das Rennen zu 100 Prozent sauber gewesen sei. "Und das ist wegen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind." Murphy sagte: "Ich glaube, es gibt Doping im Schwimmen."