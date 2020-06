Von Belgrad bis Kitzbühel: Das Sommerprogramm von Thiem und Co.

Bis zum 5. Juli werden Exhibitions in seiner serbischen Heimat, in Kroatien, Montenegro und Bosnien über die Bühne gehen (Eurosport überträgt). Der Erlös der Turnier-Serie soll verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen zugutekommen. Denn Zuschauer sind beim Event begrenzt möglich – der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden. Dass es nicht zu ernst abgehen wird, davon zeugten schon Bilder vom Vorgeplänkel. Beim Kick-off-Kickerl in einem Park waren viele Stars mit von der Partie, neben Djokovic und Thiem der Deutsche Alexander Zverev oder der Bulgare Grigor Dimitrov. Dass es dabei die Filzkugel-Spezialisten mit den Corona-Bestimmungen nicht ganz so ernst nahmen, wurde vielerorts kritisiert. Zumindest von den Abstandsregelungen hielt man wenig, Djokovic herzte seine Spieler beim Torjubel.