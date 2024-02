Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri patzte im WM-Finale: Platz sechs

Die Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri hat im Finale der Technik-Kür bei der WM in Doha am Samstag eine Medaille verpasst. Die zweifache Vize-Weltmeisterin von Fukuoka 2023, die im Vorkampf als Zweite überzeugt hatte, patzte im Finale und schloss mit 234,4984 Punkten nur als Sechste ab. Den Titel schnappte sich die schon im Vorkampf bestplatzierte Griechin Evangelia Platanioti (272,9633) vor Jacqueline Simoneau aus Kanada (269,2767) und der Chinesin Huiyan Xu (262,3700).

Am Sonntag ist Vasiliki Alexandri neuerlich in der Solo-Kür im Einsatz. Ihre Zwillingsschwestern Anna-Maria und Eirini-Marina hatten erst am Mittwoch wegen einer Schulterblessur von Anna-Maria für die Duett-Bewerbe der WM absagen müssen.

Gar nicht in den Medaillenkampf eingreifen konnte Dariush Lotfi im Springen vom 1-m-Brett. Der Steirer verpasste als 22. des Vorkampfs das Finale der besten Zwölf. Am Donnerstag und Freitag ist Lotfi gemeinsam mit Anton Knoll im 10-m-Synchronspringen bzw. Solo vom Zehner gefordert.