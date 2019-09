US Open: Nadal souverän gegen Cilic ins Viertelfinale

Zuschauerrekord

Übrigens, die US Open haben in den ersten acht Tagen so viele Besucher angelockt wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Bisher strömten 540.333 Tennisfans auf die Anlage in Flushing Meadows. So viele Besucher hatte die in diesem Jahr mit rund 57,2 Millionen Dollar (52,15 Mio. Euro) dotierte Veranstaltung noch nie.

Die zuvor aufrechte Bestmarke stammte aus dem Vorjahr. Bis zum Ende der Achtelfinalspiele waren 538.266 Zuschauer gekommen.