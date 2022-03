US-Baseball-Liga verschiebt Saisonauftakt wegen Arbeitsstreit

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen beginnt die Saison in der Major League Baseball nicht zum geplanten Termin am 31. März. Das sagte MLB-Chef Rob Manfred am Dienstag in Florida, wo sich die Vertreter der besten Baseball-Liga der Welt und der Spieler in den vergangenen Tagen stundenlang in Verhandlungen gegenübersaßen.

Fast ein Jahr war verhandelt worden, allein seit dem 21. Februar an neun aufeinanderfolgenden Tagen. Doch Liga und Gewerkschaft konnten sich bis zur selbst auferlegten Frist vom 1. März nicht einigen.

Mindestens die ersten beiden Spieltage der Saison sind von der Verschiebung betroffen.