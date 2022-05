Umsturz am vorletzten Tag: Jai Hindley führt beim Giro d'Italia

Showdown in Verona

Jai Hindley wurde Tagessechster und hat nun 1:25 Minuten Vorsprung auf Richard Carapaz und 1:51 Minuten auf Bahrain-Victorious' Spanier Mikel Landa. So kommt es am Sonntag also zum finalen Showdown in und um Verona: 17,4 Kilometer lang ist das Einzelzeitfahren und mit 280 Metern Höhendifferenz auch gar nicht einmal leicht, zumal der böige Ostwind eine Rolle spielen könnte.

„Ich wusste, dass das die entscheidende Etappe des gesamten Giro ist“, sagte Hindley, „und ich wusste, dass es ein brutales Finish werden würde. Zum Glück hatte ich die Beine dafür. Und zum Glück sind wir ruhig geblieben. Es war eine epische Etappe. Es ist nur schwierig zu sagen, was Richard Carapaz am Schlusstag noch zeigen kann.“

Gegen 17.10 Uhr wird der Gesamtsieger jedenfalls feststehen. Richard Carapaz wird er schwer haben, zum zweiten Mal nach 2019 zu siegen und damit die Serie von Ineos fortzusetzen: 2020 gewann Tao Geoghegan Hart (GBR), im vergangenen Jahr Egan Bernal (COL). Letzter Sieger aus einem anderen Rennstall war ... Richard Carapaz, der vor drei Jahren noch für Movistar fuhr und erst im Sommer 2019 zu Ineos stieß.