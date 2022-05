Historisch: Österreichs Boxsport holt erste EM-Medaille seit 1975

Österreichs Amateur-Boxsport erlebt in diesen Tagen einen wertvollen Impuls. Superschwergewicht Ahmed Hagag hat bei der Elite-EM in Jerewan zumindest Bronze und damit eine Medaille fix. Der Oberösterreicher ist so der erste österreichische Medaillengewinner bei Europameisterschaften seit 47 Jahren, seit Franz Dorfer 1975 in Katowice Bronze holte.

„Das ist ein Riesenerfolg für unseren Boxsport. Vor allem ist es ein Erfolg, mit dem man nicht rechnen konnte. Die Konkurrenz ist enorm groß. Ahmed hatte lange überlegt, ob er überhaupt nach Armenien fliegt“, sagt Daniel Fleissner, Präsident des Österreichischen Boxverbandes.