Neues österreichisches Triathlon-Team will sich zu Erfolgen pushen
Vier heimische Athleten bilden seit wenigen Wochen eine Einheit. Voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen, jeder für sich Erfolge feiern. Michael Weiss, Sebastian Fuchs, Sebastian Aschenbrenner und Anna Pabinger sind das DNA Triathlon-Team, der 45-jährige Routinier Weiss fungiert als Coach von allen.
Davon möchte vor allem der 23-jährige Fuchs profitieren, liegen die besten Jahre seiner Karriere doch noch vor ihm. „Für mich ist es wichtig, jemanden zu haben, auf den man aufschauen kann und von dem man Tipps erhält.“
Er selbst habe noch junge Ansätze und möchte sich einiges abschauen. „In Hinblick auf das Training, die Vermarktung, die Wettkämpfe.“
Sport Talk mit Sebastian Fuchs und Michael Weiss
Trainiert wird selten bis gar nicht gemeinsam, weil das logistisch fast nicht möglich ist. Weiss: „Wir machen alles online, das geht heutzutage sehr gut.“ Wöchentlich werden die Trainingspläne erstellt und die Kommunikation gepflegt. „Mit den Athleten habe ich fast jeden Tag Kontakt.“
Weiss, der schon zwölf Mal auf Hawaii gestartet ist und mehrfacher Staatsmeister ist über die Mittel- und Langdistanz, möchte vor allem seine Erfahrung weitergeben. „Ich habe mir damals als junger Athlet noch sehr viel selbst erarbeiten müssen.“ Darüber hinaus kann er Werbung machen für sein Dasein als Coach, quasi seine Karriere nach der Karriere.
Zwei Ziele
Zumindest ein Mal möchte er es noch wissen und Hawaii genießen. „Diesmal sind erstmals nach Covid Frauen und Männer wieder gleichzeitig am Start. Allerdings muss sich Weiss ebenso noch qualifizieren wie Youngster Fuchs für die WM im September in Nizza. „Das wäre natürlich der Höhepunkt in diesem Jahr. Noch habe ich bis Ende Juni einige Möglichkeiten.“ Fuchs benötigt einen Podiumsplatz als WM-Ticket.
Weiss versucht seinem Schützling den Druck zu nehmen. „Er hat keinen Druck, weil zu so einer Qualifikation auch das nötige Glück dazugehört. Uns gehen so oder so die Ziele nicht aus.“ Weiss versucht sich kommenden Sonntag in Südafrika für Hawaii zu qualifizieren.
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