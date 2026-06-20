Bahn wird zur Gefahr für Athleten: "Da kannst nicht mehr laufen"

600 Athleten, knapp 30 Bewerbe und eine Bahn direkt vor den Augen der Fans: Am Samstag feiert die Track Night Vienna ihr 10-jähriges Jubiläum und verwandelt das LAZ Wien ab 13 Uhr in eine Bühne für internationale Leichtathletik - zum vorerst letzten Mal. "Fleckerlteppich": Anlage stößt an ihre Grenzen Seit jeher ist das Markenzeichen der Veranstaltung die Nähe: Die Zuschauer stehen unmittelbar an der Bahn. Doch hinter dieser besonderen Atmosphäre steht eine Anlage, die an ihre Grenzen stößt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Benni Schön Hautnah: Die Fans stehen bei der Track Night Vienna direkt neben der Laufbahn

Veranstalter Christoph Sander findet deutliche Worte: „Die Bahn wird hoffentlich noch diese Saison überleben.“ Die Oberfläche beschreibt er als „Fleckerlteppich“. Hinzu kommen „Wurzelwellen“ auf der Bahn. „Da kannst du nicht mehr laufen“, sagt Sander offen. Track Night Vienna: Neuer Standort soll kommen Denn es geht längst nicht nur um den Eindruck der Anlage, sondern auch um die Sicherheit und Gesundheit der Athleten. „Letztes Jahr riss ein Athlet durch die Bremsbewegung ein Stück Tartan auf.“