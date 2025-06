Face Time Spada mit Fahrer Mayr gewinnt 140. Traber-Derby in der Krieau

Gerhard Mayr im Sulky von Topfavorit Face Time Spada hat am Sonntag das mit 50.000 Euro dotierte 140. Galopper-Derby in der Wiener Krieau mit einem Start-Ziel-Sieg gewonnen. Die vierjährige Stute und ihr Fahrer gewannen mit rund einer Länge Vorsprung nach 2.600 Metern vor Profitable Invest und Co-Favoritin Super Crown .

Profi-Fahrer Mayr freute sich über seinen insgesamt dritten Derbysieg. "Solche Rennen sind nie einfach, die Taktik habe ich mir so nicht zurechtgelegt, aber ich habe gesehen, dass zwei Mitbewerber um den Sieg mitfahren", analysierte Mayr im ORF-Interview.

Seine Stute habe nahezu 60 km/h erreicht. "Dann war der Widerstand gebrochen. Was ich am Anfang mehr gefahren bin, habe ich dann ein bisschen rausgenommen. Die Stute hat mich so überzeugt und gezeigt, dass sie nicht in Nöte kommt", freute sich Mayr.