Tour-Mitfavorit Pogacar: "Handgelenk ist nicht voll beweglich"

Der Teamkollege von Felix Großschartner bei UAE habe am Montag eine Scan-Untersuchung gemacht. "Zwei von drei Knochen sind verheilt, aber das Kahnbein braucht noch mehr Zeit." Ob er nach dem Sturz am 23. April schon wieder seine beste Leistung zeigen kann, werde erst das Rennen zeigen. Pogacar berichtete von gutem Training in den vergangenen zwei Wochen. "Aber normalerweise würde ich vor der Tour die Dauphiné fahren. Ich glaube, die Beine sind gut, die Mentalität ist super und ich hoffe, dass ich bereit bin."