Führungswechsel bei der Tour: Ein Norweger trägt jetzt Gelb

Tadej Pogacar ist bei der vierten Etappe bei der Tour de France sein Gelbes Trikot wieder los geworden. An dem von Hitze geprägten Tag schnappte sich der Norweger Torstein Traeen das begehrte Maillot Jaune und führt nun die Gesamtwertung der Frankreich-Rundfahrt an. Er ist der dritte Norweger jemals im Gelben Trikot.

Tadej Pogacar trug das Gelbe Trikot nur einen Tag lang

Titelverteidiger Pogacar unternahm keine großen Bemühungen, um den 30-Jährigen aufzuhalten, nachdem er das Dress am Vortag übernommen hatte. Die Top-Fahrer um den Slowenen sowie seinen dänischen Rivalen Jonas Vingegaard kamen mit gut 13 Minuten Rückstand ins Ziel.

Mads Pedersen gewann die Etappe aus dem Sprint der Ausreißergruppe heraus klar. Der dänische Ex-Weltmeister siegte nach den 181,9 Kilometern zwischen Carcassonne und Foix und feierte seinen dritten Tour-Tagessieg.

Der US-Amerikaner und Pedersen-Teamkollege Quinn Simmons wurde Zweiter, der Spanier Raul Garcia holte Rang drei.

Brutale Hitze im Süden Frankreichs