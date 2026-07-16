Schwerer Sturz überschattet die 12. Etappe der Tour de France

Die 12. Etappe der Tour de France von der Rennstrecke in Magny-Cours nach Chalon-sur-Saône wurde wie erwartet etwas für die Männer mit den schnellen Beinen. Nach 179 vorwiegend flachen Kilometern setzte sich der Belgier Tim Merlier hauchdünn vor Olav Kooij (NED) und Jasper Philipsen (BEL) durch.

„Mein Kind und meine Frau gibt mir die nötige Extra-Motivation“, sagte Merlier beim Siegerinterview mit seinem Sohn an seiner Seite. „Es war gar nicht so leicht, da meine Funkverbindung nicht funktioniert hat. Aber ich bin ruhig geblieben. Ich hatte einfach einen guten Tag.“