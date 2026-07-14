Tour de France: Pogacar gewann Klettershow am Nationalfeiertag

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat die zehnte Etappe bei der Tour de France am Nationalfeiertag gewonnen und damit den nächsten Schritt zu seinem fünften Gesamtsieg gemacht. Der slowenische Weltmeister holte sich nach 166,6 Kilometern von Aurillac nach Le Lioran den Tagessieg im Alleingang und baute damit seine Führung in der Gesamtwertung auf über drei Minuten aus.

Herausforderer Vingegaard abgeschlagen

Die Plätze zwei und drei belegten auf der schweren Etappe mit sieben Bergwertungen und rund 3.800 Höhenmetern Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel und der französische Jungstar Paul Seixas. Der zweifache Tour-Sieger Jonas Vingegaard wurde Siebenter.