Kampfsport-Legende Merza kehrt zurück: "Ich brenne wie eh und je"

Karriere-Ende? Davon will Fadi Merza nichts wissen. Ein paar Mal wäre es schon soweit gewesen, aber da gibt es eben noch einiges zu tun. Auch mit 48 will sich der Wiener nicht zum alten Eisen zählen lassen, will es sich, den Jungen und eigentlich allen noch einmal beweisen.

„Ich werd's wohl nie lernen“, schmunzelt Fadi Merza. Denn das rot-weiß-rote Kampfsport-Aushängeschild, mehrfacher Ex-Weltmeister im Thaiboxen, will sich nicht zur Ruhe setzen. „Ja, es gibt wieder einen Fight! Ich brenne wie eh und je.“ Also steigt der Thaibox-Haudegen nach drei erfolgreichen Ausflügen ins klassische Boxen erneut in den Ring? Nicht ganz! Diesmal heißt es für Merza: „back to the roots“! Ab in den Käfig Es wird also wieder ein Thaibox-Fight – allerdings nicht im Ring, sondern im Käfig! „Ich hab im Jahr 2024 eine MMA-Veranstaltung der XCC-Reihe in Wien besucht. Die Stimmung hat mich so gepackt, dass ich sofort wieder das Feuer gespürt hab und ich dem Veranstalter gesagt hab, dass ich bereit bin“, erzählt der Veteran, der am 8. März seinen 48. Geburtstag feiert. Am 2. Mai steigt dann in der Steffl-Arena das Comeback. Und Merza tritt in der selben Gewichtsklasse an, in der er einst international für Furore sorgte.