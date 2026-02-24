Kampfsport-Legende Merza kehrt zurück: "Ich brenne wie eh und je"
Karriere-Ende? Davon will Fadi Merza nichts wissen. Ein paar Mal wäre es schon soweit gewesen, aber da gibt es eben noch einiges zu tun.
Auch mit 48 will sich der Wiener nicht zum alten Eisen zählen lassen, will es sich, den Jungen und eigentlich allen noch einmal beweisen.
„Ich werd's wohl nie lernen“, schmunzelt Fadi Merza. Denn das rot-weiß-rote Kampfsport-Aushängeschild, mehrfacher Ex-Weltmeister im Thaiboxen, will sich nicht zur Ruhe setzen. „Ja, es gibt wieder einen Fight! Ich brenne wie eh und je.“
Also steigt der Thaibox-Haudegen nach drei erfolgreichen Ausflügen ins klassische Boxen erneut in den Ring? Nicht ganz! Diesmal heißt es für Merza: „back to the roots“!
Ab in den Käfig
Es wird also wieder ein Thaibox-Fight – allerdings nicht im Ring, sondern im Käfig! „Ich hab im Jahr 2024 eine MMA-Veranstaltung der XCC-Reihe in Wien besucht. Die Stimmung hat mich so gepackt, dass ich sofort wieder das Feuer gespürt hab und ich dem Veranstalter gesagt hab, dass ich bereit bin“, erzählt der Veteran, der am 8. März seinen 48. Geburtstag feiert. Am 2. Mai steigt dann in der Steffl-Arena das Comeback.
Und Merza tritt in der selben Gewichtsklasse an, in der er einst international für Furore sorgte.
„Wie vor 25 Jahren – bis 72,5 kg“, sagt der Wiener. Wie bereit Merza für den Fight ist, unterstreicht auch die Tatsache, dass er schon jetzt – rund drei Monate vor dem Fight und damit so früh wie noch nie – sein Kampfgewicht hält. Ohne eisernem Willen, Disziplin und strengem Ernährungsplan würde das natürlich nicht klappen. „Meine Frau Ines wünscht sich eigentlich nur, dass ich wieder heil nach Hause komme. Trotzdem unterstützt sie mich in allen Bereichen. Auch in Sachen Ernährung ziehen wir an einem Strang. Dafür bin ich sehr dankbar!“ Natürlich spielt auch ihr gemeinsamer Sohn Michel (10) eine wichtige Rolle. „Er motiviert mich total! Ich möchte ihm ein Vorbild sein, ihm beweisen, was mit harter Arbeit und der richtigen mentalen Einstellung möglich ist.“
Zwölf schweißtreibende Trainingseinheiten pro Woche unterstreichen das.
Mit einem erneuten Sieg beim Fight am 2. Mai, der auf Joyn live übertragen wird, würde sich die Schufterei bezahlt machen. Merza geheimnisvoll: „Der Gegner wird noch nicht verraten, aber die Fans können sich wirklich auf einen Kracher freuen!“
