Ring frei: Kampfsport-Legende Merza lädt zu einer neuen Box-Gala

Wo Fadi Merza draufsteht, ist Fadi Merza drin. Und der 47-Jährige. mehrfache Thaibox-Weltmeister hat nach wie vor in der Kampfszene seine Finger im Geschehen, wenn auch nicht mehr die ganzen Fäuste (und Beine). Demnächst gibt es ein neues Projekt.

Zur Sache: Am 29. November feiert der Gentlemen Fight Club (GFC) in den Sofiensälen in Wien seine Premiere. Initiiert wird das neue Box-Event von Merza und vom Unternehmensberater Andreas Unger. In einem exklusiven Ambiente kommt es zu Kämpfen zwischen Managern, ebenso stehen Profi- und Amateurkämpfe im Box- und Thaibox-Bereich auf dem Programm.

Abschied und Neustart für Merza

Im März dieses Jahres hat sich Fadi Merza nach seinem dritten Sieg bei einem Profiboxkampf endgültig von der Wettkampfbühne verabschiedet. Seither leitet er seine Fadi Merza Academy, in der auch Andreas Unger trainiert. Der Wiener, der bei der Boxgala selbst mitkämpft, ist bei einer der größten Unternehmensberatungen tätig. Gemeinsam entwickelten sie die Idee des GFC, die sie jetzt umsetzen.

"Im Laufe der gemeinsamen Trainingszeit haben wir uns kennengelernt und zahlreiche Aspekte entdeckt, die in unseren jeweiligen Berufen ergänzend und relevant sind", sagt Fadi Merza.