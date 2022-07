Und es ist Ironie des Schicksals, dass mit Jelena Rybakina ausgerechnet eine in Moskau geborene Spielerin den Titel holte. Zwar nahm sie 2018 die kasachische Staatsb├╝rgerschaft an, doch die Gratulationsschar aus der ehemaligen Heimat war gro├č, die Russen beanspruchen diesen Titel f├╝r sich. Das ist genau das, was die Veranstalter von Wimbledon verhindern wollte.

PS: Auch Medwedew bekam Gratulationen, weil er Nummer eins geblieben ist nach dem gr├Â├čten Rasenturnier. Er h├Ątte zumindest bei Punktevergabe von Rafael Nadal ├╝berholt werden k├Ânnen.