Nach ihrem Comeback im Doppel versucht sich Tennis-Altmeisterin Serena Williams in Wimbledon auch solo wieder. Wie die Organisatoren des am 29. Juni beginnenden Major-Turniers am Sonntag bekanntgaben, erhält die 44-jährige US-Amerikanerin eine Wildcard für den Rasen-Klassiker, bei dem sie sieben Mal triumphierte.

Williams hatte Anfang Juni mit der Kanadierin Victoria Mboko in London ihr Comeback auf der Tour nach vier Jahren gefeiert und war in dieser Woche mit Karolina Muchova in Berlin im Einsatz. Bereits am Dienstag hatte sie gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine Wildcard für den Doppelbewerb von Wimbledon erhalten.