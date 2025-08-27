Nach Holperstart: Tennis-Star Djokovic erreicht in New York die 3.Runde

Nach Problemen zu Beginn und einem Satz-Rückstand hat Tennis-Topstar Novak Djokovic den Drittrunden-Einzug bei den US Open perfekt gemacht. Der 38 Jahre alte Serbe gewann gegen den amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 und baute seine makellose Zweitrunden-Bilanz aus.

Bei seiner 19. Teilnahme beim Grand-Slam-Turnier in New York steht er zum 19. Mal in Runde drei. Er fühle sich „nicht so großartig, um ehrlich zu sein“, sagte der viermalige US-Open-Sieger im Interview auf dem Platz. „Ich war nicht so glücklich über mein Tennis“, bilanzierte der 38-Jährige. Nach seinen körperlichen Problemen in seiner Auftaktpartie am Sonntag wirkte Djokovic auch gegen Svajda anfangs nicht fit und spielte zur New Yorker Mittagszeit weit von seiner Bestform entfernt.

