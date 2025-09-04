Dem Traumfinale entgegen: Sinner besiegt auch Musetti deutlich

Titelverteidiger Jannik Sinner ist bei den US Open mit einer Machtdemonstration ins Halbfinale eingezogen. Der Tennis-Weltranglistenerste ließ seinem italienischen Landsmann Lorenzo Musetti beim 6:1, 6:4, 6:2 im Viertelfinale am Mittwoch (Ortszeit) in New York keine Chance und trifft nun auf Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier hatte zuvor den Australier Alex de Minaur 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4) besiegt. Alles läuft auf das Traumfinale zwischen Sinner und Carlos Alcaraz hinaus. Bei den Frauen komplettierten Amanda Anisimova und Naomi Osaka das Semifinale.

Der topgesetzte Sinner hatte gegen Musetti keine Mühe, der Australian-Open-Champion baute seine Hartplatz-Siegesserie auf 26 Spiele aus. "Es bedeutet mir viel. Es war eine großartige, solide Leistung", sagte Sinner kurz vor Mitternacht in Flushing Meadows. Davor hatte der 24-Jährige den als Nummer zehn gesetzten Musetti in zwei Stunden souverän abgefertigt. Nach den Titeln bei den Australian Open und in Wimbledon sowie dem dramatisch verpassten Triumph bei den French Open fehlt Sinner nur noch ein Sieg zum erneuten Erreichen des Endspiels bei den US Open. Sinner könnte als Erster seit dem Schweizer Roger Federer und dessen Siegesserie zwischen 2004 und 2008 seinen Titel in New York erfolgreich verteidigen.

Der Kanadier Felix Auger-Aliassime steht indes erstmals seit vier Jahren unter den letzten vier eines der Major-Tennisturniere, auch 2021 hatte er dies in New York geschafft. "Es waren heute viele Nerven im Spiel. Es war nicht immer schön. Die größten Herausforderungen kommen noch", sagte Auger-Aliassime. Das andere Halbfinale bestreiten der spanische Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz und der 24-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic aus Serbien.

Anisimova gelang die Revanche Bei den Frauen gelang Anisimova angefeuert vom heimischen Publikum eine kleine Revanche für ihr tränenreiches Wimbledon-Drama. Zwei Monate nach dem 0:6,0:6 im Endspiel des Rasenklassikers gewann die 24-Jährige im Viertelfinale gegen die als Nummer zwei gesetzte Polin Iga Swiatek verdient 6:4, 6:3. Im Halbfinale trifft die Lokalmatadorin auf die zweimalige US-Open-Siegerin Osaka, die sich gegen die angeschlagene Tschechin Karolina Muchova 6:4, 7:6 (3) durchsetzte. Im zweiten Halbfinale kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen der US-Amerikanerin Jessica Pegula und der belarussischen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.