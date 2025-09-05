Amanda Anisomova fordert Aryna Sabaelnka im Finale der US Open

Nervenstark hat die amerikanische Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova erstmals das Endspiel der US Open erreicht und fordert Titelverteidigerin Aryna Sabalenka heraus. In einem wechselhaften und packenden Halbfinal-Krimi rang die Weltranglisten-Neunte die Japanerin Naomi Osaka 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3 nieder. Damit bestreitet Anisimova acht Wochen nach ihrem 0:6, 0:6-Debakel im Wimbledon-Endspiel am Samstag (22.00 Uhr MESZ/Puls4, Sky) ihr zweites Grand-Slam-Finale und kann erneut auf ihren ersten Triumph hoffen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IMAGN IMAGES via Reuters Connect/Robert Deutsch Anisimova (l.) stoppte Osaka

Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Sabalenka setzte sich zuvor wie im New Yorker Endspiel von 2024 gegen die Amerikanerin Jessica Pegula durch und siegte mit 4:6, 6:3, 6:4. „Es bedeutet mir die Welt. Ein Traum wird wahr“, sagte Anisimova wenige Minuten vor 1.00 Uhr Ortszeit. Nach 2:56 Stunden Spielzeit war am Ende gegen die frühere Weltranglisten-Erste Osaka die stärkere Physis für sie mit ausschlaggebend. Im ersten Satz hatte sich die 24 Jahre alte Anisimova noch zu viele Fehler im Tiebreak geleistet. Unter Druck kämpfte sie sich dann zurück. Osaka, die US-Open-Gewinnerin von 2018 und 2020 und Australian-Open-Siegerin von 2019 und 2021, verpasste damit ihr erstes Grand-Slam-Finale als Mutter.