Wie der Tennis-Nachwuchs von Turnieren in der Heimat profitiert

Die NÖ Open in Tulln gehen allmählich in die entscheidende Phase. Am Freitag wird Österreichs Top-Talent Joel Schwärzler sein Viertelfinale gegen den Inder Sumit Nagal spielen. Der Tiroler Sandro Kopp trifft am Freitag auf den Ukrainer Vitaly Sachko. Schon jetzt ist klar, dass Österreichs Nachwuchs von dem ATP-Challenger profitiert.

Turnierboss Florian Leitgeb weiß: "Es war uns damals wichtig, den heimischen Spielern wieder eine Plattform zu bieten. In Italien ist fast jede Woche ein Challenger, auch ein Grund, warum sie so gut sind. Deshalb habe ich mit meinem Freund Jürgen Melzer, der ein Jahr zuvor ÖTV-Sportdirektor wurde, die Idee mitgetragen, endlich wieder ein Challenger nach Österreich zu holen."