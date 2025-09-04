Wie der Tennis-Nachwuchs von Turnieren in der Heimat profitiert
Die NÖ Open in Tulln gehen allmählich in die entscheidende Phase. Am Freitag wird Österreichs Top-Talent Joel Schwärzler sein Viertelfinale gegen den Inder Sumit Nagal spielen. Der Tiroler Sandro Kopp trifft am Freitag auf den Ukrainer Vitaly Sachko. Schon jetzt ist klar, dass Österreichs Nachwuchs von dem ATP-Challenger profitiert.
Turnierboss Florian Leitgeb weiß: "Es war uns damals wichtig, den heimischen Spielern wieder eine Plattform zu bieten. In Italien ist fast jede Woche ein Challenger, auch ein Grund, warum sie so gut sind. Deshalb habe ich mit meinem Freund Jürgen Melzer, der ein Jahr zuvor ÖTV-Sportdirektor wurde, die Idee mitgetragen, endlich wieder ein Challenger nach Österreich zu holen."
Kurzzeitig gab es vier Challenger, in diesem Jahr drei. In Mauthausen ist auch Leitgebs Champs Events Veranstalter, in Bad Waltersdorf wird in wenigen Wochen aufgeschlagen. "Die Turniere sind immens wichtig. Die jungen Österreicher können sich vor eigenem Publikum beweisen und sparen auch Reisekosten", sagt ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda. "Für uns sind die Turniere ideal" sagt auch Neil Oberleitner, der zuletzt in Kitzbühel mit Joel Schwärzler im Finale stand und in Tulln am Donnerstag Viertelfinale mit Schwärzler das Doppel spielte.
Mit dem Publikumsansturm ist Leitgeb zufrieden, hofft aber, dass am Freitag, wenn Schwärzler und Sandro Kopp servieren, noch mehr kommen.
Was er von seinem Vater Ronnie geerbt hat? "Einfach alles, das Ganze Know How.".
