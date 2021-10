Tennis-Star Andy Murray nähert sich in Wien seiner alten Form an

2014 und 2016 hat der 46-fache Turniersieger, darunter drei Grand Slams, in Wien triumphiert. Er hält in der Stadthalle bei 9:0-Siegen. Und schwärmt ungefragt von Österreichs Metropole. „Ich liebe diese unglaubliche Stadt. Tolle Restaurants, wunderschöne Gebäude, es ist sauber und stilvoll. Ich komme gern in diese Stadt, ich mag den Center Court hier, es ist ein großes Stadion und die Leute kommen schon früh im Turnier in die Halle“, sagte Murray, der sich auch bei Turnierdirektor Herwig Straka für die Wildcard bedankte. „Auch wenn viele Leute denken, dass ich diese Chancen nicht bekommen sollte“, wollte er sich einen Seitenhieb in unbekannte Richtung nicht verkneifen.

Murray zeigt sich in Wien wieder mit Vollbart. Den Schnurrbart, den er auf Instagram vor Kurzem präsentiert hatte, sei nur ein Scherz gewesen. „Das war nur für zehn Minuten und schaut fürchterlich aus. Hätte ich ihn länger getragen, wäre wohl mein Ehering weg. Meine Frau hat gesagt, mach das weg“, erzählte Murray, der in den sozialen Netzwerken immer wieder einmal mit trockenem britischen Humor für Lacher sorgt. Auch als er seinen beim Spielen immer am Schuh getragenen Ehering kurzzeitig verloren hatte - die „stinkenden“ Schuhe hatte er zum Auslüften unter sein Mietauto gestellt und diese waren dann für eine Nacht verschwunden. Nach einem verzweifelten Video-Aufruf tauchten Schuhe und Ring wieder auf, der Ehefrieden war wieder hergestellt.