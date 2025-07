Tennis: Ofner in Bastad gegen Dzumhur , Misolic muss in die Quali

Sebastian Ofner trifft bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour nach seinem Drittrunden-Aus in Wimbledon in Båstad in der ersten Runde auf den als Nummer sieben gesetzten Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina.

Österreichs Nummer eins, Filip Misolic, verpasste knapp das Hauptfeld, da er bei der Deadline im Ranking noch weiter hinten gereiht war. Der 23-jährige Steirer ist in der Qualifikation für das ATP250-Turnier topgesetzt.