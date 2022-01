Österreichs Davis-Cup-Team, das beim Finalturnier in Innsbruck im vergangenen November in der Gruppenphase ausgeschieden war, wird in der Qualifikationsrunde am 4. und 5. März in Seoul spielen. Gastgeber Südkorea hat sich für den Olympic Park in der Hauptstadt entschieden. Gespielt wird auf Hartplatz in der Halle. Die hat der internationale Tennisverband am Freitag bekanntgegeben.

Neo-Kapitän Jürgen Melzer weiß allerdings noch nicht, mit welchem Team er die weite Reise nach Asien antreten wird. Österreichs Nummer 1, Dominic Thiem, soll erst in der Woche nach den Australian Open nach langer Verletzungspause auf die Tour zurückkehren. Der US-Open-Sieger 2020 plant, in der Woche vor diesem Davis-Cup-Termin das Sandplatz-Turnier in Santiago de Chile zu spielen. Ab 10. März geht das Masters-1000-Turnier in Indian Wells in Szene.Man darf davon ausgehen, dass der Niederösterreicher nicht in Seoul dabei ist. Im Doppel wird wohl Oliver Marach der seine Karriere beendet nicht dabei sein, bleiben Philipp Oswald oder das Duo Lucas Miedler/Alexander Erler, das im Vorjahr in Kitzbühel gewann.