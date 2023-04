Tennis: Nadal und Alcaraz sagten Teilnahme in Monte Carlo ab

Tennis-Superstar Rafael Nadal und Jungstar Carlos Alcaraz haben ihre Teilnahmen am ATP Masters 1.000 in Monte-Carlo vom 8. bis 16. April abgesagt. "Ich bin immer noch nicht bereit, auf höchstem Niveau zu spielen", schrieb Nadal am Dienstag bei Twitter. "Ich kann an einem der wichtigsten Turniere meiner Karriere nicht teilnehmen."