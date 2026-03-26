Sinner locker weiter: Noch zwei Siege bis zum Sunshine Double

Jannik Sinner ist am Donnerstag mit einem glatten 6:2, 6:2 über den US-Amerikaner Frances Tiafoe ins Miami-Halbfinale eingezogen. Der Weltranglisten-Zweite, zuletzt auch Sieger beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells, ist damit weiter auf Kurs zum „Sunshine Double“. Noch zwei Siege fehlen dem Südtiroler, nach dem Turnier in Kalifornien auch jenes in Florida zu gewinnen.