Nach Turniersieg in Paris: Sinner ist wieder die Nummer 1 der Welt
Nach seiner Final-Niederlage bei den US-Open hatte Jannik Sinner die Führung in der ATP-Weltrangliste an Carlos Alcaraz abtreten müssen. Nun stieß der Italiener seinen spanischen Dauer-Rivalen wieder vom Thron.
Nach seinem 6:4, 7:6-Finalerfolg gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime beim Masters 1000-Turnier in Paris ist Jannik Sinner wieder die Nummer 1 der Welt.
5.Turniersieg 2025
Nach seinem Sieg vor einer Woche bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle setzte der Südtiroler seinen Erfolgslauf in Paris fort und feierte seinen fünften Turniersieg im Kalenderjahr 2025.
Sinner profitierte in Paris auch von einem Patzer seines Konkurrenten Carlos Alcaraz. Der Spanier verlor überraschend sein Auftaktmatch gegen den Briten Cameron Norrie und öffnete Sinner damit die Tür zur Nummer 1.
