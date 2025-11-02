Nach Turniersieg in Paris: Sinner ist wieder die Nummer 1 der Welt

Nach seiner Final-Niederlage bei den US-Open hatte Jannik Sinner die Führung in der ATP-Weltrangliste an Carlos Alcaraz abtreten müssen. Nun stieß der Italiener seinen spanischen Dauer-Rivalen wieder vom Thron.

Nach seinem 6:4, 7:6-Finalerfolg gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime beim Masters 1000-Turnier in Paris ist Jannik Sinner wieder die Nummer 1 der Welt.