Nach Turniersieg in Paris: Sinner ist wieder die Nummer 1 der Welt

Jannik Sinner gewann das Finale in Paris gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime in zwei Sätzen
Der Italiener Jannik Sinner verdrängt den Spanier Carlos Alcaraz wieder von der Spitze der ATP-Weltrangliste.
Von Christoph Geiler
02.11.25, 17:22
Nach seiner Final-Niederlage bei den US-Open hatte Jannik Sinner die Führung in der ATP-Weltrangliste an  Carlos Alcaraz abtreten müssen. Nun stieß der Italiener seinen spanischen Dauer-Rivalen wieder vom Thron.

Nach seinem 6:4, 7:6-Finalerfolg gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime beim Masters 1000-Turnier in Paris ist Jannik Sinner wieder die Nummer 1 der Welt.

5.Turniersieg 2025

Nach seinem Sieg vor einer Woche bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle setzte der Südtiroler seinen Erfolgslauf in Paris fort und feierte seinen fünften Turniersieg im Kalenderjahr 2025.

Sinner profitierte in Paris auch von einem Patzer seines Konkurrenten Carlos Alcaraz. Der Spanier verlor überraschend sein Auftaktmatch gegen den Briten Cameron Norrie und öffnete Sinner damit die Tür zur Nummer 1.

(kurier.at, cg)  | 

