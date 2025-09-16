Das sind Österreichs Gegner beim Davis-Cup-Finale in Bologna

Große Begeisterung herrscht beim KURIER Austria Davis Cup Team sowie beim Österreichischen Tennisverband nach dem beeindruckenden 3:2-Erfolg in Ungarn. Damit sicherte sich das Team bereits zum fünften Mal den Einzug unter die besten acht Nationen der Welt. Der Fokus richtet sich nun zunehmend auf das Finalturnier, das vom 18. bis 23. November 2025 in Bologna stattfinden wird, sowie auf die Auslosung am kommenden Mittwoch um 12:00 Uhr MESZ auf der Piazza Maggiore.

Seit Dienstagnachmittag stehen auch die möglichen Gegner der rot-weiß-roten Davis-Cup-Helden im Viertelfinale fest. Wie die ITF bekanntgab, sind die Gastgeber Italien an Position eins gesetzt, gefolgt von Deutschland, Frankreich und schließlich Argentinien oder Tschechien – zwischen diesen beiden Nationen entscheidet ein Losverfahren über den vierten gesetzten Platz. Österreich gehört wie Spanien und Belgien zu den nicht gesetzten Teams und trifft somit im Viertelfinale auf eine der topgesetzten Mannschaften.