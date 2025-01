Besser als Federer: Tennis-Superstar Djokovic bricht Grand-Slam-Rekord

Djokovic lobte seinen Gegner hinterher: „Ich habe ihm am Netz gesagt: Die Zukunft scheint hell für dich, mache einfach weiter.“ In der dritten Runde trifft der Weltranglisten-Siebte auf den an Nummer 26 gesetzten Tschechen Tomas Machac. Djokovic peilt in Melbourne seinen insgesamt elften Triumph an.