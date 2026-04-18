Ein Italiener sorgte in München für die große Überraschung

Fabio Cobolli steht überraschend im Finale des ATP500-Turniers in München . Der 23-jährige Italiener, der im Herbst mit Italien den Davis Cup gewonnen hatte, warf im Semifinale den deutschen Titelverteidiger Alexander Zverev aus dem Turnier. 6:3, 6:3 gewann Cobolli, der sich nach dem Spiel beinahe für seinen ersten Erfolg gegen den Weltranglistendritten entschuldigte.

„Das war mit Sicherheit eines meiner besten Spiele auf der Tour bislang. Und das gegen einen guten Freund. Sascha ist eine Inspiration für mich und wir trainieren auch oft miteinander. Es war ein wenig schwer für mich gegen einen solchen Spieler. Gegen so großartige Gegner bin ich immer ein wenig schüchtern.“

Das war auf dem Platz kaum zu sehen. In den zwei Sätzen schlug Cobolli 32 Winner, bei Zverev waren es nur 11. Der Deutsche konnte auch mit seinem sonst guten Aufschlag nicht punkten und schaffte kein einziges Ass. Im Finale trifft Cobolli auf den Sieger der Partie Shelton (USA) gegen den slowakischen Qualifikanten Molcan.

Der Italiener ist übrigens einer der Stars beim Generali Open in Kitzbühel ab 20. Juli.