Nach Patzer von Alcaraz: Sinner kann wieder Nummer 1 der Welt werden

Es wird spannend im Kampf um die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste . Denn nach dem vorzeitigen Aus des Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz (SPA) beim ATP-Master-1000-Turnier in Paris könnte Jannik Sinner (ITA) noch in dieser Woche wieder die Führung übernehmen.

Alcaraz leistete sich in Paris überraschend gegen Cameron Norrie einen Ausrutscher. Nachdem er den ersten Satz noch mit 4:6 verloren hatte, behielt der Brite mit 6:3 und 6:4 die Oberhand.

Diese Niederlage seines Widersachers eröffnet Jannik Sinner nun die Chance, wieder zur Nummer 1 im Welttennis aufzusteigen. Dazu müsste der Südtiroler, der am Sonntag in der Stadthalle seinen zweiten Titel geholt hat, das Turnier allerdings gewinnen.