5. Pleite in Serie: Alexander Zverev verzweifelt an Jannik Sinner

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Jannik Sinner ein ausgewiesener Lieblingsgegner von Alexander Zverev. Als der Rotschopf aus Südtirol noch nicht das Welt-Tennis dominierte, fand er im Deutschen regelmäßig seinen Meister.

4:1 zu Gunsten von Zverev lautete bis 2024 die direkte Bilanz der beiden.