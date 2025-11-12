5. Pleite in Serie: Alexander Zverev verzweifelt an Jannik Sinner
Auch bei den ATP-Finals in Turin war Jannik Sinner gegen den Deutschen Alexander Zverev eine Klasse für sich.
Es ist noch gar nicht so lange her, da war Jannik Sinner ein ausgewiesener Lieblingsgegner von Alexander Zverev. Als der Rotschopf aus Südtirol noch nicht das Welt-Tennis dominierte, fand er im Deutschen regelmäßig seinen Meister.
4:1 zu Gunsten von Zverev lautete bis 2024 die direkte Bilanz der beiden.
Inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse klar verändert: Mittlerweile führt Jannik Sinner seinen einstigen Angstgegner ein ums andere Mal vor.
Auch bei den ATP-Finals in Turin war das Duell eine einseitige Angelegenheit: Sinner behielt mit 6:4, 6:3 die Oberhand und stellte im direkten Kräftemessen auf 6:4. Die letzten fünf Duelle hat der Italiener für sich entschieden.
