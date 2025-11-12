Tennis

5. Pleite in Serie: Alexander Zverev verzweifelt an Jannik Sinner

Alexander Zverev biss sich an Jannik Sinner die Zähne aus
Auch bei den ATP-Finals in Turin war Jannik Sinner gegen den Deutschen Alexander Zverev eine Klasse für sich.
Von Christoph Geiler
12.11.25, 22:24
Es ist noch gar nicht so lange her, da war Jannik Sinner ein ausgewiesener Lieblingsgegner von Alexander Zverev. Als der Rotschopf aus Südtirol noch nicht das Welt-Tennis dominierte, fand er im Deutschen regelmäßig seinen Meister.

4:1 zu Gunsten von Zverev lautete bis 2024 die direkte Bilanz der beiden.

Inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse klar verändert: Mittlerweile führt Jannik Sinner seinen einstigen Angstgegner ein ums andere Mal vor. 

Auch bei den ATP-Finals in Turin war das Duell eine einseitige Angelegenheit: Sinner behielt mit 6:4, 6:3 die Oberhand und stellte im direkten Kräftemessen auf 6:4. Die letzten fünf Duelle hat der Italiener für sich entschieden.

