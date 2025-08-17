Finale in Cincinnati: Sinner und Alcaraz sind schon in US-Open-Form

Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz – das Masters-1000-Turnier in Cincinnati bringt am Montag das heuer bereits vierte Finalduell der derzeit besten Spieler auf der Tour. Die beiden setzten sich eine Woche vor Beginn der US Open im Halbfinale jeweils in zwei Sätzen durch. Sinner gewann gegen Terence Atmane 7:6 (4), 6:2, Alcaraz gegen Alexander Zverev 6:4, 6:3.

Alcaraz führt im Head-to-Head 8:5. Er besiegte Sinner im Rom- und French-Open-Finale, Sinner gewann in Wimbledon. Gegen Zverev gewann der Iberer im zwölften Duell zum sechsten Mal, wobei der Weltranglistendritte wie schon im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton körperlich angeschlagen war. Nach dem dritten Game des zweiten Satzes verließ Zverev den Platz für eine medizinische Auszeit. Die Behandlung brachte aber keine Besserung, Zverev blieb gehandicapt. „Bei mir dreht sich alles“, berichtete Zverev dem auf den Platz gerufenen Arzt.