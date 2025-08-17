Finale in Cincinnati: Sinner und Alcaraz sind schon in US-Open-Form
Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz – das Masters-1000-Turnier in Cincinnati bringt am Montag das heuer bereits vierte Finalduell der derzeit besten Spieler auf der Tour. Die beiden setzten sich eine Woche vor Beginn der US Open im Halbfinale jeweils in zwei Sätzen durch. Sinner gewann gegen Terence Atmane 7:6 (4), 6:2, Alcaraz gegen Alexander Zverev 6:4, 6:3.
Alcaraz führt im Head-to-Head 8:5. Er besiegte Sinner im Rom- und French-Open-Finale, Sinner gewann in Wimbledon.
Gegen Zverev gewann der Iberer im zwölften Duell zum sechsten Mal, wobei der Weltranglistendritte wie schon im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton körperlich angeschlagen war. Nach dem dritten Game des zweiten Satzes verließ Zverev den Platz für eine medizinische Auszeit. Die Behandlung brachte aber keine Besserung, Zverev blieb gehandicapt. „Bei mir dreht sich alles“, berichtete Zverev dem auf den Platz gerufenen Arzt.
Hitze am Center Court
Gegen Shelton hatte er über Atemprobleme geklagt. Schläge von Alcaraz ließ der Hamburger mitunter ohne Reaktion an sich vorbeirauschen. Wann immer möglich, setzte er sich hin und legte Eispackungen um seine Schultern. Als Alcaraz den Matchball übers Netz drosch, versuchte Zverev gar nicht mehr zu verteidigen.
Sinner hatte davor an seinem 24. Geburtstag den Erfolgslauf des Qualifikanten Atmane ein Ende gesetzt, ohne mit einem Breakball konfrontiert zu sein. Sein 26 Hardplatz-Erfolg en suite war sein insgesamt 200. auf diesem Belag.
