Tennis-Ass Sebastian Ofner siegt in Rom über Tiafoe

Sebastian Ofner hat am Samstag seinen bisher wertvollsten Sieg seit seiner Rückkehr nach siebenmonatiger Verletzungspause geschafft. Der Steirer, der am Montag 29 Jahre alt wird, besiegte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom in der zweiten Runde den als Nummer 15 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe nach knapp zwei Stunden 6:2,6:7(2),6:3. Ofner hat damit erstmals überhaupt bei einem Turnier dieser Kategorie zwei Matches gewonnen.

Im Head-to-Head mit dem Weltranglisten-16. glich Ofner damit auf 1:1 aus. In der Runde der letzten 32 trifft Ofner nun an seinem Geburtstag entweder auf Francisco Cerundolo (ARG-17) oder Nicolas Jarry (CHI). Ofner, der sich über die Qualifikation in den Hauptbewerb gespielt hat und bewusst seinen Verletztenstatus nicht genutzt hat, ist im ATP-Ranking eine Rückkehr in die Top 130 sicher.