Insgesamt vier Zweitrunden-Teilnahmen in einer Woche auf der ATP- und WTA-Tour haben in Österreichs Tennis Seltenheitswert. Bei den Frauen gelang das Julia Grabher in Charleston und Sinja Kraus in Bogota, bei den Männern Dominic Thiem und Jurij Rodionov jeweils in Estoril. Klar hat sich Thiem in einem Österreicher-Duell durchgesetzt, das 3:6,6:3,6:4 gegen Sebastian Ofner ließ den 29-Jährigen aber jedenfalls wieder einmal jubeln. Thiems nächste Aufgabe dürfte knifflig werden.