Sinners Machtdemonstration: Die Nummer eins fertigt Zverev in Madrid ab

Das war kein Matchauftakt nach Maß für Alexander Zverev ins Finale von Madrid. Die Nummer 3 der Welt konnte gegen die Nummer 1, Jannik Sinner, am Sonntagnachmittag erst nach einem 0:5 im ersten Satz das erste Game gewinnen. Nur fünf Punkte waren ihm bis zum 1:5 gelungen. Dann – nach rund 20 Minuten – war der Deutsche endlich einigermaßen im Spiel. Doch der erste Satz war längst gelaufen am Sand des Manolo Santana Stadions der spanischen Hauptstadt.

Doch im zweiten Satz ging es in der Tonart weiter. Alexander Zverev konnte sich der Demontage nicht erwehren. 6:1 und 6:2 ging das Endspiel am Schluss aus. Und Jannik Sinner wirkte nicht einmal erschöpft.

"Ich habe sehr gut gestartet. Und er hat nicht sein bestes Tennis gespielt", sagte er über Zverev.