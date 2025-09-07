Tennis

Tennis-Freuden: Sinja Kraus siegte in Wien, eine Grand-Slam-Siegerin kam nach Tulln

Tennisspielerin Sinja Kraus in Aktion
Die 23-Jährige feierte den nächsten Erfolg und gewann das Finale in ihrer Heimatstadt in drei Sätzen. Einen hohen Besuch gab es dieser Tage in Tulln, wo es einen argentinischen Sieg gab.
Von Harald Ottawa
07.09.25, 13:46
Sinja Kraus krönt eine traumhafte Woche im Tennis-Center LaVille in Wien.  Für sie, aber auch für Veranstalter Raimund Stefanits, immerhin hielt das Wetter und die Versprechen der Österreicherinnen – drei kamen bis ins  Halbfinale.

Und  Kraus durfte sich am Sonntag den Siegerpokal überreichen lassen. Die als Nummer zwei gesetzte  Billie-Jean-King-Cup-Spielerin schlug im Endspiel die  Rumänin Miriam  Bulgaru, die am Samstag im Halbfinale den Erfolgslauf der erst 15-jährigen Tirolerin Anna Pircher  beendet hatte. „Einer meiner größten Erfolge“, war die 23-Jährige  nach ihrem dritten Titel auf dieser Ebene nach  Székesfehérvár und  Amstetten (beides heuer) und dem 13. ITF-Titel  happy. 
Bereits im Halbfinale hatte sie am Samstag Lilli Tagger  gestoppt. „Es war als Wienerin ein richtiges Heimspiel für mich, da will man natürlich besonders gut spielen“, sagt Kraus, die  als Ziel die Top 100 ausgab. 

Tennis-Erfolge: Ein US-Open-Champ und ein Doppel-Turniersieg in Tulln

In Tulln war kein Österreicher mehr am Einsatz, nachdem Joel Schwärzler und Neil Oberleitner am Samstag schon den Doppelbewerb gewonnen hatten. Im Einzelfinale siegte der 35-jährige Marco Trungelitti gegen den Tschechen Andrew Paulson 7:5, 6:1. Auch eine Wimbledon-Siegerin war da:  Markéta Vondroušová, die 2023 in London triumphierte, ist die Freundin von Paulson.

