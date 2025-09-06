Tennis-Erfolge: Ein US-Open-Champ und ein Doppel-Turniersieg in Tulln

Österreichs Tennissport gibt durchaus Anlass zur Freude. Bei den Heimturnieren in Tulln und Wien setzen junge ÖTV-Spieler ein Ausrufezeichen. In New York sorgte einmal mehr ein anderer Teenager für Aufsehen. Maximilian Taucher holte bei den US Open 2025 zwei Titel im Rollstuhltennis bei den Junioren. Der Vorarlberger, der schon bei den French Open das Double holte, siegte im Einzel und im Doppel an der Seite des Briten Ruben Harris. Beim Challenger in Tulln schaffte es Joel Schwärzler bis ins Halbfinale, in dem er am Samstag dem routinierten Argentinier Marco Trungelitti aber 4:6, 3:6 unterlag. Dennoch konnte der 19-Jährige mit der Turnierwoche zufrieden sein, immerhin hatte er es erstmals auf österreichischem Boden in ein Halbfinale geschafft und wird zudem erstmals in den Top 250 der Weltrangliste landen. Als Trost gewann Schwärzler an der Seite des Wieners Neil Oberleitner den Doppel-Titel.

Ebenfalls erst im Semifinale kam Jurij Rodionov beim Challenger im französischen Cassis. Dort war gegen den Esten Danil Glinka Endstation. Rodionov ist aber für den Davis Cup in Debrecen gerüstet, auch dort wird auf Hartplatz gekämpft. Auch der 26-Jährige war gestern Abend noch im Einsatz. Er gewann mit dem Burgenländer David Pichler das Doppelfinale. Kraus kämpft in Wien um den Titel Beim ITF-W75-Turnier in Wien hatten die Veranstalter enorm viel Freude mit den Lokalmatadorinnen. Dreiviertel der Teilnehmerinnen des Halbfinaltages hatten einen österreichischen Reisepass. Erst am Samstag endete der sensationelle Erfolgslauf der erst 15-jährigen Anna Pircher. Die Tirolerin, die seit Mai vom ehemaligen Profi Oliver Ploner trainiert wird, scheiterte erst an der rumänischen Top-200-Dame Mirian Bulgaro, die letztlich klar 6:1, 6:4 siegte. Im zweiten Satz zeigte Pircher aber einmal mehr ihr großes Potenzial. Das nächste WTA-Ranking erscheint auch erstmals mit ihrem Namen, sie wird auf einen Rang um 900 aufscheinen. „Ihre Entwicklung ist wirklich super, das lässt für die Zukunft hoffen“, sagt ÖTV-Frauenchefin Marion Maruska.