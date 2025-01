„Sinja Kraus hat gute Anlagen. Dass sie die Qualifikation geschafft hat, gibt auch Selbstvertrauen“, sagt Barbara Schett, Turnierbotschafterin der Upper Austria Ladies in Linz.

Nachdem die 22-jährige Wienerin zwei Matches in der Qualifikation gewonnen hat und dabei auch starke Spielerinnen schlug, darf sie am Mittwoch gegen die Russin Anna Blinkowa antreten. Und sie hofft, dass es so weiter geht. „Ich habe zwei Super-Matches gespielt und meine Leistung wirklich auf den Platz bringen können.“