Qualifikantin überraschte: Erstmals seit 2015 zwei Österreicherinnen in Linz dabei

Nun schaffte sie in der 2. Qualifikationsrunde des Upper Austria Ladies in Linz die Überraschung: Kraus schlug die starke Schweizerin Viktorija Golubic nach 2:41 Stunden 7:6, 4:6 und 6:3. Golubic stand in Wimbledon 2021 im Viertelfinale und war vor drei Jahren die Nummer 35 der Welt.